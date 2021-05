Sandra rompe con Tom en 'Supervivientes' y las redes enloquecen con estas imágenes de Melyssa

Melyssa Pinto ya intuía que esta noche se llevaría una sorpresa en Supervivientes: Tierra de Nadie, ya que este miércoles es su cumpleaños. Pero seguro que no esperaba la que le tenían preparada en el programa.

Sandra Pica, por quien la dejó Tom Brusse en La isla de las tentaciones, estaba en la isla. No daba crédito. Y menos cuando le contó el motivo de la visita: romper con Tom. “Sandra ha venido para reencontrarse con Tom pero tiene miedo de no saber expresar sus sentimientos. Como tú conoces a tu ex, estamos seguros de que puedes ayudarla”, le explicó Carlos Sobera desde el plató de Telecinco.

“Entiendo cómo te sientes. Desde fuera yo también lo veía. También te digo que igual al verle también cambias, eso no lo sé. Yo no voy a hacer de Celestina pero te puedo decir que hoy viniendo aquí me dijo que le gustaría que fuéramos amigos y que me llevase bien contigo. Yo le dije que por mi parte no iba a haber problema. No te tengo ningún rencor”, le empezó a contestar. Pero Sandra la interrumpió para dejarle claro que quiere “dejar el pasado atrás”.