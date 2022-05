Sandra Sabatés le manda un manda un mensaje muy directo a Ayuso: "Es muy peligroso..."

“Esta nueva ley no sería necesaria si las mujeres de este país no supiéramos lo que es sentir miedo al volver a casa, al cruzarnos con un grupo de hombres o al sentirnos acosadas en un bar o en un transporte público. Nos ha pasado a muchas, así que lo mínimo sería no frivolizar con un asunto que condiciona la vida de la mitad de la sociedad”, ha señalado.