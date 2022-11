Sandra Sabatés se corona al repasar en dos minutos los insultos a Irene Montero

“Los insultos no son críticas políticas”, arranca Sandra Sabatés su reflexión, en la que no solo afirma que “es posible que la ley no sea perfecta y que la actitud de la ministra de Igualdad tildando de machistas a los jueces no haya sido la mejor defensa” de la ‘Ley del sí es sí’ sino que, tal como explica, “ante estos hechos cualquier rival político puede elevar sus críticas y pedir su dimisión”.