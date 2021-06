Sandra Sabatés se sorprende por este detalle en la ropa de Wyoming: "¿Qué está pasando?"

″¿Qué coño me estás contando?”, reaccionó Wyoming visiblemente sorprendido por el comentario de Sabatés, que volvió a insistir en que llevaba tirantes azulgranas siendo del Real Madrid.

Lo que no esperaba, viendo su reacción, era el comentario que le iba a hacer su compañera al frente del espacio, Sandra Sabatés : “Déjate, no intentes despistarme y vamos a lo importante. Tirantes azulgrana, ¿qué está pasando?, ¿tienes algo que contarnos?, ¿estás dejando el blanco?”.

“España quiere saber. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien?”, le preguntó Wyoming, antes de comenzar el programa.

En 2019, el presentador de El Intermedioreconoció en el diario As que la afición por el Real Madrid le viene desde pequeño: “Es el equipo universal. Nunca conocí a un niño de mi edad al que no le gustara el fútbol o que no jugara”.

“Mi padre era del Atleti a muerte. Pero a muerte. Y el hermano de mi madre, que era del Madrid, para que no fuéramos tan desgraciados como mi padre, nos hizo socios como regalo de comunión. A los tres hermanos. Y nos pagó las cuotas hasta que fuimos mayorcitos… Porque mi padre decía que nanai, que él no pagaba carnets al enemigo”, explicó.