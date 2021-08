Sandra Sánchez se asegura la medalla en el estreno olímpico del kárate

ALEXANDER NEMENOV via Getty Images

ALEXANDER NEMENOV via Getty Images Sandra Sánchez, durante su competición en el Nippon Budokan de Tokio.

Las notas idénticas obtenidas por Sánchez con el kata ‘Papuren’ y por Shimizu con el ‘Chibana No Kushanku’, puntuados por los jueces con 27,86, las emparejaron en lucha por el oro.

Fue el Nippon Budokan, el santuario de las artes marciales donde en los Juegos de Tokio 1964 hizo su estreno olímpico el judo, el escenario en el que hoy debutó el kárate. Sandra Sánchez terminó la primera ronda de clasificación en cabeza del grupo A, con 27,43 puntos, pero por detrás de su gran rival por el título, la japonesa Kiyou Shimizu, que lideró el grupo B con 27,70.

La talaverana eligió para empezar los katas ‘Kururunfa’, que le dio 27,26 puntos, y ‘Suparinpei’, con el que obtuvo 27,60. La media de ambos le proporcionó los 27,43 que la colocaron en la siguiente fase.

Sánchez, primera cabeza de serie, estaba emparejada en su grupo con la alemana Jasmin Juettner (10 del ránking olímpico), la estadounidense Sakura Kokumai (6), la macedonia Puliksenija Jovanoska (67) y la hongkonesa Mo Lau (4), todas con la misión de hacer dos katas y quedar entre las tres primeras para pasar de ronda.

Por el otro lado se jugaron el acceso la subcampeona del mundo Kiyou Shimizu (2), la neozelandesa Andrea Anacan (9), la turca Dilara Bozan (7), la francesa Alexandra Feracci (12) y la italiana Viviana Bottaro (3).

Juettner tuvo el privilegio de abrir la competición y ser la primera karateca olímpica.

Tras el primer kata, Sánchez se destacó en su grupo (27,26), seguida de Lau (25,68) y de Kokumai (25,42).

Presentaron después su kata inicial las integrantes del grupo B y Shimizu, con un ‘Oyadomari No Passai’ lleno de fuerza, se fue hasta los 27,40. Bottaro (25,54) y Bozan (24,46) la secundaron.

Los segundos katas no variaron las posiciones en ninguno de los dos grupos. Sánchez (27,43), Lau (26,15) y Kokumai (25,75) confirmaron su pase de ronda, lo mismo que Shimizu (27,70), Bottaro (25,57) y Bozan (24,76).

La japonesa hizo un ‘Suparinpei’, el mismo que Sandra Sánchez, puntuado por encima, 28,00.

La ronda de ránking, con un kata más por competidora, decidió los enfrentamientos por las medallas. Ni Sánchez ni Shimizu se vieron amenazadas por sus rivales, que pelearán por el tercer lugar del podio.

Que todo salga bien

Sánchez, tras conocer su pase a la final, deseó que las dos deportistas hagan en la lucha por el oro su mejor kata: “Yo lo que quiero es que su kata salga bien y el mío también, que no haya errores y las dos consigamos hacer nuestro mejor kata y que gane la mejor”. “Es bueno para el kárate, es la final que esperaba todo el mundo”, dijo sobre la coincidencia con su gran rival, a la que ya ganó en la final del último campeonato del mundo.

“Emoción, ganas y mala leche” experimentó al llegar al Nippon Budokan el día del estreno olímpico del kárate, tras unos años que han supuesto “una montaña rusa de emociones” por la incertidumbre sobre la disputa de los Juegos. “Si los Juegos se hacían es porque el mundo iba un poco mejor”, dijo.

“He dormido bien. La verdad que me he despertado antes de lo habitual. Lo primero que he hecho ha sido felicitar a Jesús (del Moral, su entrenador y marido) por nuestro aniversario. Día 5, cinco años de casados, en un ciclo olímpico de cinco años... muchas casualidades”, señaló entre risas.

“Y le dije: ‘Te voy a regalar por el aniversario una medalla olímpica’. A ver qué hace él, no digo que me lo mejore, pero ¡que me lo iguale!”, dijo la karateca talaverana.

“Venia con la responsabilidad de querer llegar a la final, pero confiaba mucho en todo lo que hemos entrenado. Lo que quería era salir al tatami, tenía esa ansiedad”, afirmó.

La final se disputará a las 19.50 horas (12.50 en la España peninsular). Mientras llega el momento, Sandra irá a la Villa “a comer y desconectar un poco”.