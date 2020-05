Sanidad aclara qué ocurre si te cruzas con alguien por la acera y no puedes guardar los dos metros

Lo piensas cada día al salir de casa. Vas por una acera estrecha y, de frente, viene alguien. Por las circunstancias que sean, ninguno de los dos podéis evitaros y vuestros pasos se acaban cruzando. ¿Hay riesgo de un posible contagio del coronavirus?

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha admitido que esa situación no es la ideal, pero ha subrayado que no es algo que nos deba preocupar excesivamente.

“Hay que tratar de no reducir esa distancia de dos metros, ni siquiera cruzándose. Pero cuando no hay opción porque la acera en un punto determinado se estrecha o porque en un momento determinado coinciden más personas de lo deseable, si es simplemente cruzarse uno con otro durante segundos no debería ser un problema que nos preocupara demasiado”, ha asegurado.

El problema, según Simón, es si se producen corros o si la gente se pone a hablar y no se respetan las distancias, además, durante un tiempo suficiente para que se producta la transmisión.