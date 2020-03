Sanidad aprecia un cambio de tendencia en el incremento de casos diarios

No obstante, con estos datos España a supera a China en contagios, ya que, según las últimas cifras conocidas, el país asiático, origen del coronavirus, tiene 82.341 casos.

Presión sobre las UCI

Sierra ha reconocido que “lo que más preocupa” ahora a Sanidad es la presión sobre las UCI, que llega dos o tres semanas después del contagio y que “va a ser importante” en las próximas semanas. En este sentido, Sierra ha explicado que “Madrid y Cataluña están al límite o a punto de alcanzarlo”. Asimismo, ha resaltado que otras comunidades se están acercando, por lo que “están habilitando más camas UCI”.

5.231 pacientes están ingresados en la UCI, 324 más en 24 horas, y 2.071 personas más ya se han recuperado del COVID-19, con lo que el número total asciende a 16.780, el 20% de todos los casos notificados, según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa. Además, 12.298 sanitarios están infectados, de los que “el 85% recibe atención domiciliaria y evoluciona favorablemente”.

“Si conseguimos rebajar la presión va a ser muy importante para las medidas de desescalado, que ya hay que pensar en ellas”, ha subrayado.

Este domingo, el doctor Simón advirtió de que hay riesgo de saturación en UCI de 6 comunidades autónomas y otras tres se están acercando a esa situación.

Traslado de pacientes entre comunidades

Sierra ha confirmado también que el Ministerio de Sanidad baraja el traslado de pacientes con coronavirus entre comunidades autónomas y para ello está en contacto con ellas para saber las necesidades que tienen y articular todo lo que haga falta.

La jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha señalado que lo que se está produciendo en estos últimos días es un traslado de material sanitario de las comunidades menos afectadas a las que lo están más.

Se trata sobre todo de respiradores que tienen las comunidades con menos pacientes en las unidades de cuidados intensivos hacia las que tienen más carga en este sentido.

Y una de las cosas que se está valorando, ha dicho Sierra, es “el posible traslado de pacientes” entre territorios: “Por ello estamos totalmente en contacto, para ir viendo las necesidades y lo que haga falta, si esta en nuestras manos, intentaremos articularlo, desde luego”, ha subrayado.

En referencia a medidas de prevención, como las mascarillas, Sierra ha explicado que “la mascarilla quirúrgica es una barrera para que las personas infectadas no transmitan el virus”, si bien “para caminar por la calle no es necesario, no hay riesgo de transmisión”.