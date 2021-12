Darias responde dos veces (sin citar) a Díaz Ayuso y avala la presencialidad de las clases

El modelo de clases no se toca. Carolina Darias ha dejado claro que el Gobierno no quiere modificar el plan educativo a la vuelta de vacaciones pese al crecimiento disparado de casos. La ministra de Sanidad ha respondido así, indirectamente, al planteamiento de Madrid, que se abría a una semipresencialidad a fin de reducir la exposición al virus.

“El modelo de presencialidad es un éxito y es el modelo del Gobierno de España porque las aulas son espacios seguros”, ha explicado Darias, que celebrará una reunión el próximo martes para tratar la ‘vuelta al cole’.

La titular de Sanidad ha recordado que los alumnos “incluso en el peor momento, han disfrutado de una educación presencial; hemos sido capaces de hacerlo y el objetivo es seguir haciéndolo y garantizar la presencialidad en nuestras aulas en un trabajo conjunto de la comunidad educativa, sanitaria y las autoridades”.

Madrid, en voz de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su deseo de una vuelta totalmente presencial, algo asociado a que todos los niños tienen al menos la primera dosis y test negativos. Si no, llega a contemplar un escenario alternativo, con los estudiantes de Infantil y Primaria así como los de 1º y 2º de ESO en clases presenciales, mientras que los de 3º y 4º de ESO y los de Bachillerato irían a un modelo semipresencial con educación online.

Sin embargo, Darias ha insistido que la presencialidad “ha sido el camino adecuado” y que el objetivo del Gobierno será “garantizar la presencialidad en el próximo trimestre y hasta el fin de curso”.

No ha sido el único toque dado por la ministra a la presidenta madrileña, aunque de nuevo sin citarla directamente. También ha recordado que Gobierno y comunidades “necesitamos monitorizar la evolución de la pandemia, con seguimiento a la positividad y la UCI”. De este modo pone en tela de juicio la estrategia de no informar de todos los casos, algo planteado por Madrid, que sí contabiliza pero no comunica los positivos de autotest ante lo que alegan, una falta de estrategia de conteo nacional.