Sanidad no descarta el traslado de enfermos de coronavirus entre comunidades

“Hay un esfuerzo de solidaridad muy importante entre las comunidades autónomas, pero aún no ha habido traslado de pacientes entre ellas aunque sí de materiales”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado este lunes que no descartan el traslado de pacientes con coronavirus entre comunidades autónomas, si bien hasta ahora no se ha producido.

“No descartamos nada y haremos lo mejor para los pacientes”, ha añadido Illa, en referencia a las palabras de Maria José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y Sanitarias, quien ha informado este lunes de que el Ministerio de Sanidad barajaba esa opción, por lo que se ha está en contacto con los gobiernos autonómicos para saber las necesidades que tienen y articular todo lo que haga falta.

Illa ha reiterado que los datos que se barajan a día de hoy nos dicen que “si no estamos en el pico, estamos muy cerca, con incrementos del 8%”, tras lo que ha recordado que la pasada semana teníamos incrementos del 20%.