Sanidad ordena retirar e interviene todos los productos de Sabores de Paterna

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este sábado la retirada de la comercialización de todos los productos de la empresa gaditana Sabores de Paterna, así como su intervención de forma cautelar debido a la alerta alimentaria por listeriosis.



La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del ministerio, ha ampliado la alerta emitida este viernes, cuando avisó a todas las comunidades autónomas tras haber comunicado la Junta de Andalucía que se había encontrado una carne mechada contaminada por la bacteria de la marca Sabores de Paterna.



“En aplicación del principio de precaución, se han intervenido cautelarmente todos los productos elaborados por Sabores de Paterna y se ha ordenado la retirada de la comercialización”, ha anunciado la Aesan en su página web.



Sanidad ha informado de la ampliación de esta alerta a todos los productos de Sabores de Paterna después de que las autoridades sanitarias andaluzas se lo hayan notificado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).



Los productos de la marca Sabores de Paterna se distribuyen, según el ministerio, en todas las comunidades autónomas menos en el Principado de Asturias, Ceuta y Melilla, si bien la principal comercialización tiene lugar en Andalucía.



“Se ha indicado a la empresa que debe retirar todas las existencias del producto de cualquier naturaleza e indicar a sus clientes la orden de no vender éstos, debiendo acreditarle las cantidades en existencias y el compromiso de no comercialización”, ha aclarado la Aesan.



Los productos de esta marca son, además de carne mechada, butifarra, carne en manteca, chicharrón especial, chorizo rosario, lomo en manteca, longaniza, manteca blanca, morcilla, paté de chorizo, paté de morcilla, pringá y zurrapas roja y blanca.



El organismo perteneciente al ministerio dirigido por María Luisa Carcedo ha recomendado a los ciudadanos que se abstengan de consumir los productos de Sabores de Paterna que puedan tener en sus hogares y ha pedido que, de haberlos consumido y presentar alguna sintomatología compatible con la listeriosis, acudan a un centro de salud.



El Ministerio de Sanidad ha indicado que “con la información disponible, no se ha confirmado ningún caso asociado a esta alerta”.



Según la Aesan, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información ha trasmitido toda esta información a la Red de Alerta de las comunidades autónomas, se ha contactado con las autoridades de seguridad alimentaria afectadas por la distribución y ya se están retirando los productos del mercado.