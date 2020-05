Sanidad estudia que los niños puedan salir en franjas horarias de menos calor

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Dos niños en bicicleta en Barcelona el 29 de abril de 2020 (Getty Images).

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están revisando las franjas horarias en las que pueden salir los niños a dar paseos para que puedan hacerlo en momentos del día en los que no haga tanto calor.



Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha detallado que se trata de una medida orientada a proteger la salud los menores y que el Ministerio va a tomar conjuntamente con las comunidades autónomas en las que la temperatura empieza a ser más alta.



“En algunos lugares empieza a hacer mucho calor y es recomendable que los niños y niñas puedan salir en otras horas en que las temperaturas no sean tan altas”, ha explicado Illa, que no ha detallado de qué comunidades se trata.