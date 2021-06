Sanidad propone que las discotecas y el ocio nocturno reabran en las comunidades con baja incidencia

gilaxia via Getty Images

La Comisión de Salud Pública analiza este martes la apertura de discotecas y del ocio nocturno en las comunidades con una baja incidencia de la pandemia.

Según ha podido saber la Cadena SER, esa es la propuesta del Ministerio de Sanidad para este tipo de locales. Está previsto que se apruebe una actualización de la estrategia para luchar contra la pandemia e incluye la reapertura de discotecas y ocio nocturno.

Estos locales, según el documento de Sanidad, podrán volver a abrir en las zonas que estén en nivel de alerta 1. Ahora serían la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Extremadura, Galicia, Navarra, Asturias y Cantabria.

La medida estaría sujeta a condiciones: abrir hasta las 2:00 AM, con aforo a la mitad en el interior y límite de 6 personas por mesa y aforo completo en terraza con 10 personas por mesa. El documento no aclara si se podrá bailar o no.

Además, los locales deberán llevar un registro de asistentes para poner a disposición de las autoridades desde las primeras 24 horas y en 30 días por si hubiese algún caso.