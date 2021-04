Sanidad recomienda no utilizar mascarillas con grafeno: cómo reconocerlas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que depende del Ministerio de Sanidad, ha pedido que no se utilicen mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno. Esta recomendación se ha comunicado a raíz de la denuncia de las autoridades sanitarias de Canadá al respecto.

El organismo ha informado, a través de su página web, de que han puesto en marcha una investigación para estudiar los posibles peligros que la presencia de este elemento puede conllevar. El análisis versa sobre el “riesgo potencial” de inhalación de partículas de grafeno con la utilización de este tipo de mascarillas y lo que podría suponer.

Además, ha solicitado el cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con biomasa de grafeno del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China en España. Y ha pedido a las empresas que dispongan de este cubrebocas que no lo distribuyan y lo retiren de la venta.

¿Qué es el grafeno y qué mascarillas lo llevan?

El grafeno es un nanomaterial compuesto de carbono. Se trata de un material muy resistente y fino, utilizado en diversas industrias como la tecnológica, al que se le han encontrado propiedades antivirales y antibacterianas. Los modelos de mascarillas del fabricante Shenquan contienen este componente. Se trata de las FFP2, han explicado desde CSIF.

Sin embargo, la inhalación de partículas de grafeno podría suponer un riesgo para salud, según han trasladado las autoridades sanitarias, quienes ya tienen una investigación en marcha.

La recomendación de Sanidad ha sido formulada después de que los gobiernos autonómicos de Castilla y León y País y los hospitales Infanta Sofía y Príncipe de Asturias de Madrid acordaran su retirada como medida de precaución por los riesgos para la salud que puede conllevar su uso.

El Ayuntamiento de Madrid también ha ordenado la retirada de este tipo de mascarillas que habían sido repartidas entre el personal municipal de manera preventiva y lo mantendrá hasta que se pronuncien las autoridades sobre su posible toxicidad.

Otro organismo que se ha movilizado ante esta cuestión es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que ayer exigió al Ministerio de Sanidad que comprobara el uso de mascarillas con grafeno en centros sanitarios de toda España y que procediera en su caso a su retirada inmediata.