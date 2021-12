Sanidad reduce a siete días la cuarentena para los contagiados por covid

Ni diez, ni cinco...siete. Eran varias las propuestas de los expertos de las comunidades sobre el plazo de la cuarentena y finalmente se ha llegado a un acuerdo para reducir el aislamiento en caso estar contagiados.

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado “por unanimidad” reducir la cuarentena de todos los positivos a siete días, frente a los diez actualmente fijados.

Para los contactos estrechos vacunados, el plan no varía y no es necesario que se aislen. Donde sí que hay cambio también es para los no vacunados. Según han informado fuentes sanitarias a Europa Press, igualmente los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, en comparación con diez hasta ahora. La norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena.

Esta no es la primera reducción del aislamiento ya que a inicios de la pandemia los casos positivos tenían que guardar 14 días de aislamiento.