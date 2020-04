Una sanitaria de Alcorcón relata el desagradable incidente que sufrió en su vecindario: "Me quedé en 'shock'"

Elena, una celadora de un centro de salud de Alcorcón, le relató a Andrea Ropero en El Intermedio (laSexta) el desagradable episodio que le tocó vivir hace unos días en su vecindario.

La sanitaria contó que un día cuando salía para ir a trabajar se encontró que alguien le había rociado su puerta de casa con algún producto de limpieza quitándole el barniz a la madera: “No sé si era lejía, pero me sorprendió bastante verlo así”.

Aunque no vio quien se lo había hecho, sí que mencionó que había mantenido una conversación con una vecina: “Días antes había tenido un pequeño incidente con una vecina que me dijo, no sé si por miedo, que al trabajar en un centro sanitario debía de desinfectar todo lo que tocase al llegar a casa”.

Elena, que aseguró sentirse emocionada por los aplausos diarios, reconoció que no quiso darle más importancia a esa “desagradable conversación”, pero que el incidente de la puerta la dejó “en shock”.

“El trabajo está siendo muy duro estos días y mis circunstancias familiares son difíciles en esta situación de emergencia sanitaria. Quizás estoy más sensible y me siento más afectada por todo”, explicó la celadora, que añadió que también está desempeñando estos días labores de auxiliar administrativo debido a la cantidad de llamadas que hay.

La sanitaria también contó cuál había sido la reacción de sus compañeros. “Fue un poco de indignación. Nos dijimos que esto a qué viene. No tienes culpa y si hay algunas personas que tenemos más medidas de protección y de seguridad somos nosotros”, desveló, al tiempo que reiteraba que están siendo días duros para todos.

Para ella, estos gestos contra los sanitarios o trabajadores de otras profesiones que están expuestos al virus se debe a un cúmulo de cosas: “Algunas personas no saben gestionar el miedo que tenemos todos, la desinformación, etc”.