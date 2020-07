Una sanitaria de Barcelona conmueve con su mensaje a quienes no se ponen la mascarilla

Tras mostrar este caso, hace la siguiente reflexión en otros tres mensajes, en los que pide a quienes la lean que cumplan con las medidas de seguridad sanitarias, empezando por llevar la mascarilla:

“Todo esto hace el virus, todo esto y mucho más. No os cuento el calor con el mono, el sudor que nos chorrea por la cara y nos empaña las gafas. Esta mañana, en la primera tanda, hemos estado dos horas y media sin salir, sin quitarnos las gafas, beber agua o respirar.

Ahora, ¿alguien me puede decir que no aguanta 30 minutos la mascarilla quirúrgica? ¿Que no puede evitar encuentros multitudinarios? ¿Que tiene que desesperadamente ir sin mascarilla con gente que no es del círculo conviviente? Si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por vuestra gente, por la vecina, la cajera del súper, la taxista o la cartera. O por nosotros, que no somos superhéroes, somos profesionales agotadas y muy al límite de nuestras fuerzas”.