Sanitarios con estrés postraumático por el covid-19

Es tan importante cuidarse por dentro como por fuera. Que no nos de vergüenza decir que vamos, que no tardemos en ir, que no nos lo pensemos tanto igual que no nos pensamos ir al traumatólogo cuando te rompes un hueso, porque las personas rotas también se reparan con ayuda. Porque todos tenemos emociones que no sabemos gestionar y necesitamos ayuda en algún momento.

Pedir ayuda siempre es de valientes. No te lo pienses, ir al psicólogo es normal. Y si tienes una amiga que lo puede necesitar ayúdale a dar el paso porque muchas veces necesitas escuchar “venga, que entre las dos podemos con todo”.

#menosestigmasmássaludmental