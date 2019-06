'Sansón y Dalila', el deseo como nuestro talón de Aquiles

Pues bien, Sansón y Dalila cuenta la historia bíblica de un héroe, líder del pueblo perseguido de los israelitas, dotado de una fuerza increíble para mantener al profano a raya y conquistar la tierra prometida por Dios. Un hombre con una misión en la vida, como se diría hoy en el siglo XXI, al que se le cruza una mujer por la que siente un deseo que no puede controlar. Una mujer que le conmueve tanto o más que la Palabra de Dios. Mujer que pertenece al grupo de los otros. A la que no le gustó ser rechazada en un primer instante y, por eso y porque Sansón es de los otros, busca venganza. Busca su talón de Aquiles y derrotarlo, y junto a él derrotar al enemigo.

A todo lo anterior hay que añadir que un montaje como este es poco frecuente por estos pagos. Una propuesta con un claro mensaje político. No obstante, el nombre de Israel, en letras de molde inmensas, blancas llenas de manchas de sangre, preside gran parte de la producción. Incluso hay un momento que está cubierta de cadáveres. Un país que no deja de tener interés informativo cuasi 24 horas al día en cualquier canal de noticias. Tan popular ahora por esa reunión de donantes que ha organizado Jared Kushner , el yernísimo de Trump , para regar de millones un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Acuerdo del que se han quedado descolgados los europeos , cada vez más desvinculados de lo que pasa en Medio Oriente.

Para montar esta historia se ha contado con una orquesta local, la Orquesta de Extremadura, que suena bien bajo la batuta de Álvaro Albiach, con algún pero con los metales o la percusión. Con una reconocida mezzosoprano, María José Montiel, que demuestra lo que vale. Un tenor, Noah Stewart, que dejaba que desear en lo vocal, pero, sobre todo, en lo actoral. Y un coro colaborativo e inclusivo, lo mejor de la función, al que Paco Azorín ha sabido sacar partido como elemento escénico y dramático, haciendo pensar cuando se ve que en habiendo cuerpos y voz ¿para qué se necesitan otros elementos escénicos?

Una historia que Azorín ha querido contar como metáfora del odio entre pueblos. De guerras que ya no se recuerdan por qué empezaron, que se mantienen única y exclusivamente por costumbre. El odio porque tú eres tú y yo soy yo, de no reconocerse en el otro como el ser humano que se es y que somos. Pocas razones más. De lo que solo se puede tener imágenes, inmediatas y puntuales, de lo que pasa pero no de lo que les pasa (frase de Lorca, siempre Lorca). Por lo que la prensa, el periodismo televisivo, pocas veces puede construir un relato verdadero, cumplir su compromiso profesional socialmente responsable, como señalan las palabras de Margaret Atwood al final de esta representación.