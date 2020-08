Santi Alverú deja un claro mensaje tras su polémica con Cristina Pedroche en 'Zapeando'

Pocas veces se había visto en Zapeando una polémica de este calibre. Este jueves, Santi Alverú y Cristina Pedroche tuvieron un intercambio de comentarios que han generado polémica en redes sociales.

Todo empezó con una frase de Pedroche sobre el comentario de Alverú, al que relacionan de forma ficticia con la colaboradora Maya Pixelskaya, que en ese momento estaba explicando su sección.

La vallecana dejó caer que Alverú era poca cosa en comparación con Pixelskaya. “No soy yo el que sale con alguien de 1,60”, respondió el cómico siguiendo con la broma en referencia a Dabiz Muñoz, marido de Pedroche.

Un comentario que no sentó nada bien a Pedroche, que llegó a decir: “Mejor que no vengas DiverXo porque si no te escupe él, te escupo yo”.

Después del revuelo causado en Twitter, Alverú ha publicado un tuit en el que ha querido quitarle hierro al asunto. “Amigos, en un programa de humor, las bromas entre compañeros, son eso, bromas. No está bien sacarlas de contexto para atacar a nadie. Hoy voy a cenar a Diverxo con muchísimas ganas, ¡os iré contando!”, ha señalado.