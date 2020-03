Santi Millán triunfa con su mensaje a un supuesto simpatizante de Vox que se negaba a respetar la cuarentena

Europa Press Entertainment via Getty Images El presentador Santi Millán, en la presentación de 'Got Talent el 18 de septiembre de 2019 en Madrid.

El presentador Santi Millán está triunfando con el tuit que ha dirigido a un supuesto simpatizante de Vox que circulaba por redes sociales.

En el vídeo, un joven camina por la calle mientras dice: “A mí Pedro Sánchez no me manda”. Y añade: “Me lo tiene que mandar Santi. Si no me lo dice Santi, no me quedo en casa”.

El protagonista del vídeo se refiere a Santi Abascal, el presidente de Vox, pero ha recibido la respuesta de otro Santi, el presentador de Got Talent (Telecinco): “Hola! Soy Santi y te digo que te quedes en tu casa. Gracias”.