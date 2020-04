Santi Rodríguez cuenta lo que le pasó tras no encontrar papel higiénico en un Mercadona

El humorista Santi Rodríguez y la actriz Blanca Suárez fueron los primeros invitados de la semana en El Hormiguero, el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos.

El cómico, además de contar que está llevando bien la cuarentena y de hacer numerosas bromas, recordó la anécdota que le sucedió con el papel higiénico justo antes de empezar la cuarentena.

“Me han dicho que eres una especie de capo del papel higiénico”, le invitó el presentador para que se lanzara a narrarla.

Rodríguez contó que fue durante varios días al Mercadona a comprar, pero que debido a la histeria general que se vivió en las primeras jornadas de cuarentena, no consiguió encontrarlo.

“Después fui a comprar la bebida a un almacén al por mayor. Le dije al encargado que no encontraba papel y me respondió que él me podía vender un paquete. Yo me esperaba uno de 12 rollos”, aseguró.

El humorista continuó explicando que, al ser un sitio de venta al por mayor, le vendió un paquete formado por nueve de 12 rollos: “Tengo 108. Se va a acabar el coronavirus, llegará el próximo virus, vendrá después el Ébola y seguiré teniendo papel higiénico”.

Al principio de la cuarenta ya colgó en su perfil de Instagram un vídeo con todos los rollos que tenía.