Santiago Abascal irá a divertirse a 'El Hormiguero'

Santiago Abascal, presidente de Vox, acudirá a divertirse a El Hormiguero. El líder del partido ultraderechista visitará el programa de Pablo Motos el próximo 10 de octubre, un mes antes de las elecciones.

Este miércoles, durante la visita de Carmen Maura, Motos desveló que había invitado a todos los líderes de los principales líderes políticos y que solo uno de ellos lo había rechazado.

“Van a venir todos de momento, me han dicho todos que sí tengo a todos menos a Pedro Sánchez. No me dice nada, es como una vía muerta”, ha contado Motos.