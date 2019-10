Santiago Abascal ironiza sobre el pacto PSOE-Vox que anuncia el PP: "Trilero"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado sobre las afirmaciones que ha efectuado el secretario general del PP, Teodoro González Egea, sobre que existe un pacto entre PSOE y Vox para impedir que Casado “adelante a Sánchez” y ha negado que esto sea cierto.

Abascal ha realizado estas declaraciones en un acto de precampaña electoral en Ciudad Real, en el que ha llenado con más de 900 personas el auditorio del Teatro Municipal “Quijano” y donde ha negado que los equipos de PSOE y Vox “estén trabajando juntos” como asegura el PP.

El líder de Vox le ha pedido a Pablo Casado que “mande a casa” a García Egea por ser un “trilero” al que “conocen en toda Murcia y ahora van a conocer en toda España”.

Y ha asegurado que nadie va a hacer creer a quienes piensan en votar a esta formación política que “va a existir un pacto con el PSOE”, puesto que, ha dicho, Vox es el único partido de todo el arco parlamentario que ha dicho claramente que no va a pactar con los socialistas.

Abascal, que ha tenido que salir a saludar a más de cuatrocientas personas que se han quedado a las puertas del Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real, ha lamentado que se hayan tenido que quedar en la calle, pero les ha dicho que, a pesar de no poder entrar al acto, podían estar contentos por “están dentro” del Congreso de los Diputados.

En su intervención ante los simpatizantes, ha defendido el uso de la bandera que Vox va a realizar en los sobres de la campaña electoral, después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, haya criticado su uso.

Y ha señalado que no entiende porqué le has molestado, porque deben saber que la bandera es de todos y la pueden utilizar todos, el problema, ha dicho, “es que no la usaba nadie”.

El líder de Vox también ha criticado que “el carroñero de la Moncloa y el desenterrador de odio” siga sin poner fin al permanente golpe de Estado que inició Pujol, continúo Mas y Puigdemont, “y ahora continúa con Torra que es un delincuente”.

Abascal ha lamentado que se siga permitiendo que como ha asegurado Elisenda Paluzie, presidenta de Asamblea Nacional Catalana, se pueda considerar que los incidentes que se han dado en las últimas semanas en Cataluña “son elementos positivos” que hacen visible el conflicto catalán.

El líder de Vox también ha criticado el interés de Pedro Sánchez por desenterrar a los muertos y ha asegurado que “eso no se le hace ni a Franco, ni a la Pasionaria”.

También ha reprochado el interés del PSOE por ser un partido “antipatriota” y “dividir” el país”, en un momento en el que “más unidos teníamos que estar”, ha dicho.

Junto a Abascal ha intervenido en este acto el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, que ha lamentado que el Ayuntamiento de Ciudad Real no atendiera la petición de Vox de utilizar espacios que podían acoger más público, a pesar de las previsiones que tenían ante la presencia de Santiago Abascal.

Chamorro ha reclamado nuevas infraestructuras para la provincia y han lamentado que “los caciques actuales no apuesten por el campo y desprecien a la España rural”.