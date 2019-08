Santiago Fisas abandona el PP

El exeurodiputado Santiago Fisas y el expresidente de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch han decidido abandonar el PP y abrir un “paréntesis para reflexionar sobre el futuro” de Cataluña y de toda España.



Fisas y Bosch, que trabajan en el proyecto de la nueva formación Lliga Democràtica, han revelado su renuncia a la militancia popular a través de una carta, a la que ha tenido acceso Efe.



“Deseamos hacer pública ante la sociedad catalana nuestra decisión de renunciar a la militancia en el Partido Popular. Manifestamos sin ambages nuestra satisfacción y orgullo por los años pasados en sus filas”, señalan en la carta.



Tras enviar un “emocionado saludo” a todos los que fueron sus compañeros de partido “en años tan difíciles”, especialmente al actual presidente del PPC, Alejandro Fernández, a quien desean “toda suerte de aciertos en el futuro”, Fisas y Bosch señalan que han tomado esta decisión “política y vital” convencidos de “la necesidad de hacer un paréntesis para reflexionar sobre el futuro de nuestro país, de Cataluña y de toda España”.



“Esta reflexión, que ha de ser necesariamente profunda, entendemos que no había que hacerla desde una militancia política” en un partido que consideran que “no ha sabido amoldarse a unas circunstancias históricas que nos hacen vivir en un tiempo imprevisible”, afirman.



Asimismo, manifiestan su “vocación de servicio a la sociedad, a través de la política o fuera de ella, esperando encontrar en el inmediato futuro una respuesta y un marco de acción a las muchas preguntas que como ciudadanos nos hacemos”, en un “momento histórico” como el actual.



El pasado 26 de junio, Bosch cedió el relevo en la presidencia de SCC a Fernando Sánchez Costa, tras haber ocupado ese cargo transitoriamente desde el mes de enero.



De hecho, Bosch fue uno de los fundadores de SCC y ejerció como presidente de esta entidad contraria a la independencia de Cataluña entre 2014 y 2015.



Por su parte, Fisas ha sido eurodiputado del PP desde 2009 hasta las elecciones europeas celebradas esta pasada primavera, a las que ya no concurrió.



Bosch y Fisas se cuentan entre las personas que han estado trabajando en el proyecto de la Lliga Democràtica, nueva formación que pretende ocupar un espacio de centro liberal para captar a votantes no independentistas ‘huérfanos’ de la antigua CiU.