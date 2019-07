“14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas”, ha escrito junto a la imagen en la que además ha confesado que sufría acoso escolar, pero trataba de luchar contra él con su mejor arma: el cine. “Toreando el bullying como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi Tomavistas Súper 8″, ha detallado.

No solo se refugió en eso, también en los cómics. “Estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnástica, adicto a las sesiones de programación dobles de cines de barrio, a las milhojas de nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El Rastro... Así era yo”, ha concluido en la publicación, que acumula más de 11.000 me gusta en ocho horas.