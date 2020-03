Santiago Segura, desde su cuarentena: "Al coronavirus lo aguanto porque no me queda más remedio, pero..."

El actor y director, Santiago Segura, ha mandado un contundente mensaje en su cuenta de Twitter, donde tiene 3,3 millones de seguidores, en plena crisis por el coronavirus.

Segura ha publicado un tuit varios días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretase el estado de alarma ante la gravedad de la pandemia, que ha dejado a día de hoy miércoles 598 muertos en España.

En este mensaje, el creador de Torrente ha querido mandar un recado a todos aquellos “gilipollas de Twitter”.

“Al Coronavirus lo aguanto porque no me queda más remedio, pero...gilipollas en twitter? Ni uno! En esta cuarentena pienso bloquear hasta que me sangre el dedo Cara con lágrimas de alegríaCara con lágrimas de alegría”, ha escrito Segura.

El cineasta ha dado mucho que hablar con este mensaje al que han respondido casi 400 personas. Además, el tuit en cuestión tiene más de 9.000 me gusta.