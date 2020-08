Santiago Segura desmiente en 'Viva la vida' uno de los últimos rumores: "No sé qué drogas toma"

El director de cine Santiago Segura acudió este sábado Viva la vida, el programa presentado por Toñi Moreno en Telecinco, para promocionar su última y exitosa cinta Padre no hay más que uno 2. Pero aprovechó su intervención para desmentir un extendido rumor en la cadena de Mediaset.

El 11 de agosto, la colaboradora de Sálvame, Laura Fa, señaló que el director de Torrente estaba preparando una cinta con Las Campos. Segura calificó la información de “simpática, colorista y, a la vez, surrealista”, pero negó tajantemente que fuera cierta. “Tener que desmentir estas cosas me puede crear un problema. Yo no sé qué tipo de drogas toma Laura Fa, pero eso no ha pasado. Que podría pasar y yo encantado, pero no”, indicó.