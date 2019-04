Santiago Segura justifica por qué está publicando fotos de su operación

El comentario de esta seguidora hizo reflexionar a Segura y un día después, este domingo, ha compartido otra foto con su explicación:

“Una follower se extrañaba del auge de que se pongan fotos de operaciones o lesiones en redes sociales. Yo creo que la gente no solo quiere ver manjares exquisitos, lugares paradisíacos, fiestas privadas...

Y pensar, ‘qué vida más triste debo llevar, a mí todo eso no me pasa’. También quiere ver imágenes en las que pueda decir ‘mira, estoy de vacaciones sin salir de viaje y además está lloviendo, pero por lo menos no me han operado del menisco y estoy ahí con los dolores en Semana Santa’ 😂😂😂.

Bromas aparte, creo que en redes se comparte todo tipo de contenidos ya que se han convertido en una forma de comunicación pero sobre todo de entretenimiento y ocio.

Y después de esta chapa, decir que muchas gracias por preocuparos, estoy bastante mejor...”.