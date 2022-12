Santiago Segura manda este mensaje a Irene Montero tras la polémica con Pablo Motos

Santiago Segura opina de la polémica entre Pablo Motos e Irene Montero. Antena 3 / GTRES / GTRES

El actor y director de cine Santiago Segura ha opinado en una entrevista concedida al diario El Mundo acerca de la polémica que mantuvo el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, con el ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

Un vídeo publicado en las redes sociales del ministerio indignó al conductor del espacio de Antena 3, ya que se vio identificado por una escena del anuncio en la que un periodista le pregunta a una famosa si cuando duerme usa ropa interior sexy o cómoda.

Publicidad

Motos se defendió en directo aludiendo a que la pregunta que se ve en la campaña se la hizo a Elsa Pataky en 2016, cuando la actriz visitó El Hormiguero para presentar una línea de ropa interior de cara a la campaña de Navidad.

“Como sabéis, en este programa hemos criticado, muy duramente, la ley del solo sí es sí y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros, de dinero público, en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Gastarse más de un millón de euros de los españoles estando el país como está es indecente. Como véis, ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña ni ella está incómoda porque estamos hablando de su campaña”, aseguró el valenciano.

Tras esta polémica, en las redes sociales se recuperaron muchos de los momentos más polémicos de Motos en su programa. Uno de ellos fue cuando el presentador le preguntó a la actriz Luna Fulgencio, que tenía nueve años, si le gustaba algún chico. Ese día, también estuvo invitado en el espacio de Antena 3 Santiago Segura.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

Publicidad

″¿Cómo lo viviste en directo?”, ha sido preguntado. El director de cine ha confesado que le dio “risa” porque le pareció “una metedura de pata de Pablo y la niña salió con mucho ingenio”.

″¿Cuántas miles de veces he metido yo la pata al decir algo sin pararme a pensarlo y luego me he dado cuenta? Pablo Motos lleva 15 años haciendo un programa todos los putos días. Cualquiera de estos que le critica, si hiciera un programa diario, metería la pata 10, 15, 20 ó 30 veces. Si luego te las juntan todas en un vídeo, pareces lo que no eres”, ha asegurado Segura.

Además, el cineasta ha reconocido que le da rabia que ahora por defender a Pablo Motos se le va a tachar de “machista, rijoso y no sé qué”. “Pero es que Pablo no me parece un tipo machista, lo siento mucho”, ha sentenciado.

También ha aprovechado para mandarle un mensaje a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad: “Creo que debe de hacer su trabajo, pero no puede coger a un ciudadano y utilizarlo como ejemplo de algo malo. Si te quieres meter con alguien, hazlo con tu dinero y no con el de todos los españoles”.

Finalmente, Segura ha opinado irónicamente que para evitar cualquier problema hay que decir que le pareció “fatal” y que “es terrible lo que dijo Motos”. ”¿Están linchando a uno? Pues no voy a ser yo el que intente salvarle, no sea que me caiga a mí algo”, ha añadido.

Publicidad

"Ese es el miedo que me da opinar en este país donde ahora preocupa hablar libremente. En resumen, fue una metedura de pata de Pablo y en los vídeos que han sacado queda fatal, pero estamos hablando de un tipo que lleva 15 años en la tele y se equivoca a veces como cualquiera. Y ya dejo el tema", ha concluido.