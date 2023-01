Santiago Segura niega haber escrito los polémicos tuits sobre Vox y Podemos

Según ha contado el director después, hay personas que llevan todo el día entrando en su cuenta de Twitter y poniendo mensajes de todo tipo. En uno de ellos responde a una tuitera que comenta que le ha bloqueado el dirigente de Vox Javier Ortega Smith y le dice: “Yo creo que te ha bloqueado porque le has insultado. Lo cual me parece lógico no, mamarracha?”.

En otro mensaje publicado en su cuenta se lee: “Algunas costumbres, la chusma, no las perdéis. Te debe extrañar que alguien madrugue siendo podemita, no? Alguien tiene que trabajar para vuestras paguitas”.

“Obviamente yo no he escrito eso, en cuanto lo he visto lo he borrado, por supuesto. Y he cambiado todas las claves de mi cuenta. Es demencial”, ha dicho en respuesta a la usuaria de Twitter que le pedía explicaciones.