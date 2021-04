Santiago Segura revela la extraña felicitación que le hizo Pedro Sánchez por su gran éxito

Los humoristas Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández visitaron este miércoles El Hormiguero para promocionar su espectáculo El sentido del humor. Dos tonto y yo.

Durante la entrevista, además de divertirse y hacer las pruebas que tenían preparadas el programa de Antena 3, también hablaron de sus proyectos personales.

Por ejemplo, Segura recordó el éxito que tuvo al sacar a los cines Padre no hay más que uno 2 el pasado mes de julio. “Mucha gente decía que estaba loco. Yo respondía que los cines estaban abiertos, así que era una decisión lógica aunque en ese momento no igual no lo parecía”, confesó el intérprete, que reconoció que incluso su mujer le llamaba “tonto”.

“Los cines se pusieron muy felices y la peli hizo 2.400.000 espectadores”, afirmó el actor que da vida a personajes como Torrente.

Aprovechando esas palabras de Segura, Pablo Motos, el presentador, se interesó por una anécdota que había tenido durante los Goya del 2019 el actor con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A la cita Segura fue con la primera parte, Padre no hay más que uno, que logró ser la película más taquillera del año pasado. ”¡Enhorabuena! Sabes que en Hacienda estamos pendiente de esto”, le dijo Sánchez, tal y como apuntó el invitado.

Segura describió que fue “sonriendo, como en broma”. “Qué gracioso el hombre”, recordó con cierta ironía.