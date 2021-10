Sara Baras: "Estoy muy orgullosa de ser marca España y de llevar su nombre por medio mundo"

View this post on Instagram

Baras participó en la presentación realmente emocionada pues el músico flamenco está indisolublemente ligado a su carrera: “Me emociona mucho escucharlo”, asegura a El HuffPost. “Lo hablaba con su mujer, Gabriela, es algo que me remueve por dentro. Han pasado años y aún siento muy cerca al maestro. Para mí hay un antes y un después en el mundo flamenco. Es un artista al que he tenido la suerte de tener cerca”, confiesa.

Sí, lo recuerdo al detalle. Al empezar de tan niña, era muy valiente, no había responsabilidad, iba a por todas. Pero el recuerdo más bonito no lo tengo en un gran teatro, lo tengo en el teatro del cole. La primera vez que bailé en el fin de curso y me enfrenté al público lo recuerdo como algo precioso. A lo largo de mi vida no tengo recuerdos feos, no tengo malos recuerdos. Por supuesto, mucho sacrificio y mucho trabajo, como todo el mundo que quiere algo. Pero directamente con el público, directamente en el escenario, no tengo un mal recuerdo. Y los que compartí con Paco son todos alucinantes.