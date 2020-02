"Sin maquillaje ni glamour": la foto de Sara Carbonero en el hospital con un importante mensaje

Sara Carbonero ha impactado a sus seguidores de Instagram con una instantánea tomada en el hospital junto a su amiga, la también periodista Isabel Jiménez.

Carbonero, que acaba de cumplir 36 años, fue operada hace unos meses de un tumor maligno de ovario. Aunque no especifica si la imagen es de ese ingreso, sí hace referencia a la compañía de su amiga en esos momentos difíciles.

“Yo siempre pensé que tenía una hermana hasta que 25 años después conocí a la segunda. A lo largo de nuestros casi 10 años de amistad nos hemos ido haciendo muchas y diversas fotos. Fotos en los los eventos y saraos que pisábamos, fotos en la sala de maquillaje de la tele,en el comedor, en el plató, en nuestras cenas, fotos para revistas, para @slowloveoficial, fotos en nuestros viajes de vacaciones, en mi pueblo, en Almería, fotos con los niños, por las calles de Oporto... lo que no teníamos era ninguna en el hospital”, asegura Carbonero en su texto, con el que felicita el cumpleaños a su fiel amiga.

“Y mira por dónde este último año nos hemos hecho unas cuantas. Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo”, continúa.