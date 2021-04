Sara Carbonero, tras la muerte de una amiga: "Qué injusta es la vida a veces"

Sara Carbonero ha recibido una mala noticia, que se suma a su reciente separación del futbolista Iker Casillas: ha fallecido una de sus amigas. En su cuenta de Instagram la periodista ha lamentado la muerte de la influencer Maribel Granados, más conocida en redes sociales como Mepidolavida.

Granados, de 46 años, ha fallecido por un cáncer. “D.E.P querida Maribel. Fuiste la mejor maquinista del tren que pudimos soñar. Te recordaremos siempre con tu sonrisa eterna y te veremos en todos los arcoíris. Qué día tan triste, qué injusta es la vida a veces...”, ha escrito en sus Stories Carbonero, a quien le fue diagnosticado un cáncer de ovarios en 2019— sobre un fondo de color negro.

En su última publicación de Instagram, Granados se despedía tras relatar sus cuatro años de enfermedad. “Gracias familia bonita; es el momento de deciros adiós. No puedo seguir. Mis fuerzas están al final y mis días también. No habría llegado hasta aquí sin vuestro aliento y vuestro apoyo. Siento no haber podido escribiros antes. Ruego me perdonéis por necesitar unos días para asumir y aceptar todas estas noticias, para poder despedirme de mi hija, de mi marido, de mi madre, de mi familia como ahora lo hago de vosotras”, escribió.