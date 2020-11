Sara Carbonero recuerda cómo vivió la noticia del infarto de Iker Casillas

“Cuando iba a subir al avión me llamó Iker, con la voz débil. Me dijo que estaba bien, que le habían operado y ya no sé qué más me dijo, pero eso me tranquilizó”, ha recordado.

Al llegar al hospital, Carbonero reaccionó visiblemente nerviosa tocándole para comprobar que estaba bien. “Le cogí la mano, fue una cosa muy instintiva, tocar, yo quería tocarle, quería saber. Una cosa era verlo y otra... Le cogí la mano y ya no me separé de él hasta que me echaron del hospital”, ha señalado. Para la periodista, la sensación que reinaba en el hospital también le transmitió malas sensaciones. Según ha contado, esa “preocupación y sufrimiento” le “partía el alma”.