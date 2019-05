Sara Carbonero revela que acaba de ser operada de un tumor maligno

Sara Carbonero ha revelado este martes en su cuenta de Instagram que acaba de ser operada de un cáncer.

La periodista de 35 años ha contado en una extensa publicación que, en una revisión rutinaria, le encontraron “un tumor maligno de ovario” y que ya ha sido operada.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente”, ha escrito en Instagram.