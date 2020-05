Sara Carbonero se lleva todas las alabanzas al mostrar su nuevo look con el pelo corto

A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) on May 26, 2020 at 7:27am PDT

Carbonero, que tiene 36 años, fue operada hace unos meses de un tumor maligno de ovario.

Ella misma explicó hace justo año que en una revisión rutinaria le encontraron “un tumor maligno de ovario” y que ya había sido operada.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente”, escribió entonces en Instagram.

Su nuevo ‘look’ ha generado ahora unanimidad: le favorece. Estas son algunas reacciones que ha provocado: