Sara Sálamo agradece las palabras de Luis Tosar y responde a mensajes como estos

“Luis que es un compañero brutal al que admiro profesional y personalmente salió a defender que se acaben estas actitudes machistas que no tienen ningún sentido”, añadió.

Sálamo agradeció las palabras de Tosar y se resignó ante el uso que se hace de las redes sociales: “Creo que te consta como son. Al final mucha gente juzga el trabajo de una persona y me juzga a mí por el rendimiento que pueda tener mi pareja [el jugador del Real Madrid, Isco Alarcón] o no, es como si yo tengo una secuencia horrible y le van a increpar a él. Es una cosa muy absurda, muy loca, muy antigua y muy machista”.

“No sabía quién eras y empezó a defenderte porque te estaban insultando de una forma absurda aunque no sé muy bien el motivo”, le confesó.

Motos, que emitió mensajes en los que le decían a Sálamo cosas como “puta, nunca te perdonaré lo que hiciste a Isco” o “te has cargado a Isco, zorra” reflexionó con que no entendía cómo era posible que estas actitudes no se puedan denunciar y sí metan en la cárcel a un señor porque canta rap.

Además, apoyó una de las ideas de la actriz: “Dices que debería ser obligatorio y me parecería el increíblemente bueno que antes de abrir una cuenta en una red social dieses tu DNI”.

Sálamo confesó que cuando hizo esa propuesta también la atacaron. “Insultar no es un derecho adquirido. Estaban incómodos porque no pudieran insultar, yo creo que gente que tiene un mal día va al famoso de turno le increpa y se relaja, debe estar por ahí la cosa”, zanjó.

En su visita a El Hormiguero el pasado 11 de noviembre, Tosar dijo lo siguiente sobre los insultos a Sálamo muy enfadado: “Estos descerebrados que tienen lo justo para no cagarse encima, por favor, que se estén calladitos y que respeten a la gente. En cualquier caso ya tenéis un tema de conversación para esta noche para tuitear así que nada, esto para vosotros, hijos de puta”.