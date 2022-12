Sara Sálamo cuenta lo que vio en el AVE y provoca un intenso debate en Twitter

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

La actriz Sara Sálamo ha publicado este domingo un hilo de Twitter con lo que le ha pasado en un AVE en dirección a Sevilla desde Madrid que no ha dejado indiferente a sus seguidores de Twitter.

Llevamos cuarenta minutos y aún no han encendido los pequeños televisores que prometían entretenimiento y que la niña espera ansiosa… La escucho preguntar varias veces: “¿Cuándo empieza la peli?”

Se acaba impacientando, languidece y resopla… La comida que le ofrece su padre tampoco le apetece, así que cuando se vuelve a quejar su padre le responde con un “Tanta hambre no tendrás. ¡Que te lo comas!”

En un viaje de AVE de Madrid a Sevilla, Sálamo relata que la pequeña que estaba sentada delante de ella en el tren se empezó a impacientar porque no encendían las pantallas donde habitualmente ponen películas para entretener a los pasajeros.

Tras resoplar por la impaciencia y no coger la comida que su padre le estaba ofreciendo, el progenitor reaccionó así ante la negativa de la niña: “Cuando se vuelve a quejar, su padre le responde con un “Tanta hambre no tendrás. ¡Que te lo comas!” (...) Y como el gesto o la respuesta de su hija no le gusta, la siguiente frase del señor es: “¡Ya se acabó la tontería, te voy a dar un tortazo!””.