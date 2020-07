Sara Sálamo triunfa al comentar lo que ha visto en una pancarta taurina: y el revuelo está servido

Una apreciación que tiene más de 1.400 compartidos en pocas horas y más de 7.000 me gusta. Además de centenares de reacciones comentado su mensaje.

En estas protestas se han podido ver pancartas que han llamado la atención de algunos ciudadanos . Una de ellas ha sido la actriz Sara Sálamo, que ha comentado una en la que ponía “Los toreros somos cultura. No a la discriminación”.

Como recoge EFE, esas ayudas ya han sido concedidas a profesionales de otros sectores artísticos, pero no así a picadores, banderilleros y mozos de espadas, a pesar de tener reconocida dicha condición de “artistas en espectáculos públicos” desde 1985, por lo que el ganadero Victorino Martín ha llegado incluso a acusar de prevaricación a la titular del ministerio de Trabajo.

Expresar esta opinión le ha valido alguna que otra crítica. “Que seas más conocida por patalear en Twitter que por tu trabajo dice mucho de ti”, le dijeron en Twitter.

“Que se me conozca por la lucha activa contra el maltrato animal, me enorgullece lo mismo que si me conocen por mi trabajo como actriz. Un besito”, ha respondido ella.