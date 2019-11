Sara Sálamo desvela el 'insulto' que recibe cada día por sus ideas políticas

Cada día me “insultan” con la palabra “progre”. ¡Y me chifla! (Que tiene ideas progresistas y tiene un concepto de la vida avanzado e innovador)

“Ha vuelto a pasar. Condenados “La manada de Manresa” por abuso sexual y no por agresión porque (la menor de 14 años) al estar inconsciente, no tuvieron q emplear la violencia. ¿A cuántas más tienen que violar? ¿Cuando coño vamos a revisar el código penal? ¿Para cuando JUSTICIA?”, escribió Sálamo.

Sálamo no dudó en replicar que “el código penal no está perfecto, cuando se considera que si una persona está inconsciente y esa es la razón por la que no se resiste, eso sea un atenuante”. “De ahí que lo tengan que tipificar como abuso y no como agresión. Debería ser un agravante, en todo caso”, remató la actriz.