Sara Sálamo muestra su indignación con el caso Carlos Algora, concursante de 'La isla de las tentaciones'

El pasado miércoles el concursante de La isla de las tentaciones Carlos Algora fue detenido por abuso sexual. Al día siguiente, el acusado fue puesto en libertad provisional, pero se le han aplicado medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer todos los

Fue una una estudiante francesa quien denunció al tentador sevillano en el cuartel de la Guardia Civil de Colmenar Viejo. La joven manifestó haber sufrido abusos sexuales por parte de varios hombres sin su consentimiento durante una fiesta, sospechando además que la habían drogado con algún tipo de sustancia para lograr su objetivo y que habrían mermado su capacidades cognitivas y volitivas.

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar y una de las primeras en alzar la voz fue la actriz Sara Sálamo, que trasladó a las redes sociales su indignación porque este delito no sea considerado violación: “Si te drogan antes de violarte, no le condenarán por violación, sino por abuso sexual, reduciendo así su condena”.