La respuesta perfecta de Sara Sálamo a la pregunta de cómo se reparten Isco y ella los papeles en casa

Sálamo, de 27 años, reconoce que antes de ser madre “tenía una visión híper romántica de la maternidad y del parto”. Según cuenta, quiso dar a luz en el agua “pero al final no pudo ser y fue muy doloroso”. Para colmo, pidió la epidural y “se parcheó, es decir, se fue sólo a una pierna y es como si no te la hubieran puesto”.

La actriz desvela también que está dando el pecho al bebé, aunque en un inicio no pensaba hacerlo: “Siempre me he considerado una persona que tiene muy claro por dónde quiero ir, y con el embarazo, el parto y la lactancia, me he dado cuenta de que cambio de opinión constantemente”. Puedes leer la entrevista completa aquí.