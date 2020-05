La respuesta de Sara Sálamo en 'La Resistencia' a la clásica pregunta sobre el sexo: "Somos muy competitivos"

Sara Sálamo fue la invitada este lunes en La Resistencia, el programa de David Broncano que, como toda España, dejó atrás la fase 0 al comenzar esta nueva semana con público.

La intérprete, tras una entrevista que tuvo de todo, acabó respondiendo a las dos tradicionales preguntas del programa: cuánto dinero tiene y el número de relaciones sexuales en el último mes.

Sobre la primera, la canaria dudó un momento y pasó de decir que está bastante tiesa a decir que está bien pero que ha tenido grandes gastos recientemente.

“Ahora tengo 12.000 euros, pero seguramente esta semana entren dos pagos de dos trabajos”, añadió Sálamo, que aseguró llevar el comprobante ante las dudas del programa.

Broncano le preguntó entonces por las relaciones sexuales del último mes. “Mi chico (Isco, el futbolista del Real Madrid) y yo no queríamos venir aquí hasta que pudiéramos decir que una vez al día. Pero ha salido mi libro y nos hemos quedado a medias”, comenzó la invitada.

Sálamo afirmó que no ha podido ser y reiteró que no querían venir hasta que pudieran decir eso porque son “muy competitivos”. El presentador bromeó diciéndole que no han tenido mucho tiempo para estar en casa juntos.

“Ha habido mucho curro y con los niños...”, sentenció la actriz de series como Brigada Costa del Sol.