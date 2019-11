Los fans de Sara Sálamo se dan cuenta de su retoque estético en la última foto y ella lo confirma

La actriz Sara Sálamo ha subido este fin de semana a Instagram una emotiva foto en la que aparece porteando a su bebé, Theo.

“La discordia de intuir que podré quererte aún más... ¿Cómo es eso posible?”, ha escrito la intérprete junto a la imagen.

La instantánea ha dado lugar a muchos comentarios en la red social y no todos relacionados con el tema principal. Por ejemplo, algunos seguidores de Sálamo se han dado cuenta de un cambio en su físico. Y así se lo han hecho ver.

“Te has puesto ortodoncia??? Invisigline???”, ha preguntado una fan. Y la propia actriz lo ha confirmado: “Así es :)”. De inmediato han surgido más preguntas que, de momento, no han tenido respuesta: “Cuándo has empezado el tratamiento? Ya se ven buenos resultados”.