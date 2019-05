Sara Sálamo revela lo vejatorio que fue rodar su primer desnudo

La actriz Sara Sálamo está viviendo un buen momento, personal y profesional. Está embarazada de su primer hijo (del futbolista Isco Alarcón) y este lunes, Telecinco estrenará Brigada Costa del Sol, la serie que protagoniza junto a Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Jesús Castro y Miki Esparbé.

Durante la promoción de la nueva ficción, que promete ser la sucesora de otros éxitos como Fariña o Narcos, la actriz ha concedido una entrevista a la revista ICON en la que habla de la endometriosis que padece, de aquellos que la culpan del bajo rendimiento de su pareja en el campo de fútbol y de su activismo feminista.

También ha revelado un episodio vejatorio que sufrió cuando empezaba su carrera como actriz. Sálamo cuenta a la revista que tuvo que hacer un desnudo para una película, pero que tuvo que rodarlo tres meses después de finalizarla “porque la cadena para la que trabajábamos quería otro final”.

“Como estaba ya fuera del rodaje se contrató a otro equipo. Fue con gente que no conocía. Yo estaba completamente desnuda. Y los operarios de cámara fueron muy desagradables, haciendo gestos obscenos, catetos, muy vejatorios”.

La actriz tenía en ese momento 18 años y confiesa que no supo como reaccionar: “Simplemente me tapé con las sábanas y me moría de la vergüenza. Y el director me decía: ‘Por qué te tapas. Esto no es lo que acordamos’. Yo no era capaz de desenvolverme bien en esa situación”.

Sálamo recuerda que fue “una experiencia muy fea porque te sientes completamente vulnerable” y que aquel día lloró mucho. Sin embargo y afortunadamente, ha conseguido borrar aquellas caras de su memoria.