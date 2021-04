El importante mensaje de Sara Sálamo y Sara Carbonero que muchas mujeres necesitan

Getty Images Sara Sálamo y Sara Carbonero.

El parto de las famosas está en el foco de los medios de comunicación y, en casi todas las ocasiones, también cómo están tras dar a luz. Sin embargo, la atención sigue en la perfección física y el posparto ‘real’ sigue siendo un tema tabú. Por este motivo, Sara Sálamo y Sara Carbonero han reivindicado normalizar e informar sobre la realidad de este momento de la maternidad del que apenas se habla.

“Cuando fui madre por primera vez tenía mucha información sobre el embarazo, pero ninguna sobre el posparto”, confesó Sálamo en su visita este martes al programa Que siga el baile que conduce Carbonero en Radio Marca. “Eso me sumió en una tristeza muy profunda, de no saber qué me estaba pasando, por qué, por ejemplo, no tenemos nada de información sobre lactancia, el cuerpo que se te queda, justamente la autoestima en esa época...”, añadió.

Para Sálamo una de las cosas que le influyó fue ver cómo las revistas mostraban cuerpos idílicos de famosas 15 días después de dar a luz y que el suyo no se correspondía con esa realidad. “No viene en los libros, pero el 90% de las mujeres se identifica contigo”, señaló Carbonero.

Ambas señalaron la presión que se vive al capturar imágenes al salir del hospital, para las que tienen que elegir la ropa previamente. “Yo elegí un vestido que era un saco horroroso después de mi segundo embarazo y estaba hinchadísima y horrorosa”, confesó Carbonero sobre el posparto de su hijo Lucas.

Paolo Blocco via Getty Images Sara Carbonero e Iker Casillas presentando a su hijo Lucas en junio de 2006.

Sálamo, por su parte, se ha convertido en una de las famosas que le ha puesto rostro a la realidad del puerperio compartiendo una foto de ella en sus stories con unas bragas desechables y hojas de col en el pecho para prevenir una mastitis. “Me parece importante utilizar este altavoz sin maquillajes. El posparto es durísimo. No es elegante ni glamuroso. Sangramos, lloramos y nos sentimos superadas”, señaló entonces. Algo en lo que se ha reafirmado en su entrevista con Carbonero.

Para la periodista, el problema es que los medios no presten tanta atención a esa realidad la tachen de “estupenda” cuando su realidad es otra. “Yo no me siento estupenda”, apostilló Carbonero. “Todas llevamos bragas posparto, todas sangramos y todas estamos que necesitamos intimidad, estar en la cueva y estar con los tuyos… Se debería normalizar”, apuntó Sálamo.

En este sentido, cada vez más famosas como Katy Perry, Adriana Abenia o Laura Escanes han mostrado el cambio de su cuerpo tras ser madres. Además han visibilizado otros cambios más desconocidos como los problemas de suelo pélvico o las contracciones, llamadas entuertos, que confesó que sufría Pilar Rubio.

Toñi Moreno, que fue madre con 46 años, también se sinceró con Carbonero sobre lo difícil que había sido el puerperio. “Lo he pasado muy mal y me lo estoy currando muchísimo por necesidad. Tenía el suelo pélvico fatal y mi hija no tiene una madre joven y tengo que cuidarme”, señaló. Moreno también reveló depresión posparto por la que tuvo que volver al hospital.

“Yo tenía mucho miedo de la depresión posparto, por mis antecedentes, salí del hospital y tuve que volver. No podía parar de llorar, estaba muerta de miedo. La doctora me dijo: ’Vas a estar cuatro días a lorazepames”, detalló en el programa.

Esta depresión también le afectó a Sálamo que confesó en el programa La Noche D (TVE) que la vivió con sus dos hijos Theo y Piero. “En mi primera depresión posparto lloraba y decía ’No me he despedido de mi antiguo yo”, detalló.

Sálamo también ha ayudado con problemas no tan visibles para las madres como mostrando la caída del pelo tras dar a luz. “Embarazadas del mundo que me escribís asustadas... Tranquilas, que vuelve a crecer poco a poco”, escribió en uno de sus stories en el que mostraba esta caída del pelo hormonal. Estos mensajes de naturalidad ayudan a muchas madres a ver que tras dar a luz no todo es tan idílico.