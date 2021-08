Saray Montoya ('Los Gipsy Kings' y 'Supervivientes') denuncia haber sido apuñalada por su cuñado y su suegro

En varios vídeos publicados en Instagram, Montoya asegura que ellos siempre le han tenido “mucha envidia” y varios hombres, tres que ha identificado y un cuarto que no sabe quién es, fueron a su casa y la apuñalaron a ella, a su hija y a su madre.

Ya más tranquila, desde su casa, Montoya ha dicho que ha denunciado los hechos a la Policía aunque “antiguamente esto no se echaba a la Policía”. “Hoy en día, gracias a dios, tenemos otra mentalidad y no queremos ruinas de esta clase”.

Según denuncia, el padre de su marido ha sido quien ha incitado el ataque con intención de hacerle daño a su hijo atacando a su mujer.

“Me han dado palos en la cabeza, me han hecho no sé qué craneal, venían con dos tijeras y cogían impulso para meterme las puñaladas”, ha dicho Montoya, quien asegura que la Policía ya está buscando a los atacantes, que estarían “en paradero desconocido”. “Esto no va a quedar así”, ha añadido.