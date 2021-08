Saúl Craviotto: "Me he visto reflejado en Simone Biles"

“La verdad -confiesa- es que tenemos mucha, mucha presión añadida, que a veces nos la ponemos nosotros mismos y me he visto bastante reflejado en ella. Son momentos duros, yo aquí he tenido momentos en los que pensando en la competición me sube el pulso, me sudan las manos, me pongo nervioso, se me quita el sueño... Por las mañanas se me cierra el estómago, no desayuno bien... Los nervios en una competición de estas son muy muy grandes. Forma parte del deporte de élite”.

“Yo ya he pasado por muchos Juegos y siempre me pasa lo mismo y lo importante es poder controlarlos en el momento clave, llegar a la competición y que no te entre esa flojera que te bloquee muscularmente y la cabeza... no sé. Es una situación bastante complicada y me he visto bastante reflejado en ella porque tengo esa presión y de momento la estoy llevando bien aunque es muy difícil”, señala en su entrevista en la SER.

Todas estas sensaciones se agigantan conforme se acerca la entrada en la competición. “Es verdad que a medida que se van acercando los Juegos va costando más. Estos 15 días que llevo aquí sí que es verdad que me está empezando a costar ya más; a veces, cuando veo que me cuesta, me tomo alguna melatonina o algo así para que me ayude a conciliar el sueño. Pero claro, cuando apagamos el ordenador, apagamos la luz, cerramos los ojos y de repente dices: ‘ostras que me quedan dos días para jugármela’, el corazón empieza a latir y a latir, te empiezas a poner nervioso... es inevitable no pensar en ello. Y eso se traduce en que te cuesta dormir, pero hay que pasar por ello, estamos todos igual, la verdad”, explica.

Las exigencias de estar en el primer nivel del deporte, que también acompañan a las medallas, y de las que al fin se habla sin tabúes.