Saunas de infrarrojos, retiros espirituales y ayunos: la excéntrica rutina de Jack Dorsey

GREG NASH via POOL/AFP via Getty Images

GREG NASH via POOL/AFP via Getty Images

Adiós, Twitter. Jack Dorsey , CEO y cofundador de la red social ha anunciado este lunes su dimisión y confirmado que dejará la compañía tras muchos rumores y, al parecer, presiones de los inversores. Pero, a pesar de su marcha, Dorsey (Missouri, 1976) no tendrá tiempo de aburrirse ni preocupaciones en lo que se refiere a su cuenta corriente.

Gracias a esa cartera millonaria, Dorsey ha podido dar rienda suelta a la filantropía y a una serie de excentricidades que no han pasado desapercibidas para los medios estadounidenses. De hecho, varios diarios del país han tratado de trazar perfiles sobre uno de los pesos pesados de Sillicon Valley.

No es su única rutina peculiar. Dorsey practica a diario un exigente ayuno intermitente por el que solo ingiere comida una vez al día entre las seis y las nueve de la tarde. En 2019, The New York Times lo bautizó como la Gwyneth Paltrow de Sillicon Valley por su estilo de vida.